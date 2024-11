“Dopo il buon governo di Tabaré Vázquez e Pepe Mujica torna a vincere in Uruguay la grande coalizione di centro-sinistra intorno ad un politico pragmatico ma fortemente ancorato ai valori riformisti e democratici; Orsi è stato per anni Sindaco di Canelones, la seconda città del Paese, e si è distinto per la sua buona amministrazione e il suo tratto di uomo di dialogo e soluzioni concrete”.

Così dichiara il deputato dem, Fabio Porta, eletto nella circoscrizione estero, ripartizione America meridionale, da Montevideo, dove ha seguito da vicino il secondo turno delle elezioni con gli amici e compagni del Circolo del Pd.

“In una fase storica dove a prevalere sono le divisioni strumentali e la delegittimazione dell’avversario, quando non anche il ricorso alla violenza e all’insulto sistematico, la vittoria del ‘Frente Amplio’ rappresenta un segnale positivo e di grande speranza”, ha aggiunto.

“Il Partito Democratico e la grande famiglia dei democratici e progressisti europei esprimono al neoeletto presidente Yamandú Orsi e a tutto il popolo dell’Uruguay gli auguri di buon lavoro nel solco della democrazia e della giustizia sociale, nella migliore tradizione della sinistra democratica latino-americana”, ha concluso Porta.