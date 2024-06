L’Italia si conferma primo fornitore della Tunisia anche nel periodo gennaio-maggio 2024, consolidando cosi’ un primato che dura da vari anni.

Stando alle tabelle dell’Istituto nazionale di statistica (Ins) tunisino ottenute da “Agenzia Nova”, l’export del “Made in Italy” nel Paese nordafricano e’ stato pari a 3,962 miliardi di dinari (corrispondenti a circa 1,182 miliardi di euro) nei primi cinque mesi dell’anno in corso, in calo del 10,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ma sempre davanti agli altri Paesi competitor.

Le esportazioni dalla Tunisia verso l’Italia sono ammontate a 5,060 miliardi di dinari tunisini (1,510 miliardi di euro circa), in aumento del 12 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il saldo della bilancia commerciale e’ quindi di 1,098 miliardi di dinari tunisini (corrispondenti a 328 milioni di euro) a favore della Tunisia.

Questi dati confermano un trend consolidato anche nel 2023: Roma sta aiutando Tunisi a superare le sue difficolta’ economiche e finanziarie senza perdere la sua quota di mercato.