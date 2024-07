Il presidente della Liguria Giovanni Toti si è dimesso; è in misura di custodia cautelare con le accuse di corruzione per atti contrari al dovere d’ufficio.

Tra tre mesi i liguri voteranno. Il centrosinistra punta a fare il “Campo largo” che metterebbe insieme tutti i partiti dell’opposizione. I sondaggi danno il centrosinistra in leggero vantaggio: prenderebbe il 52% contro il 48% del centrodestra.

Ci sono delle possibilità di conferma per il centrodestra? La risposta è affermativa. Infatti, le eventuali liste civiche potrebbero togliere voti al centrosinistra, che non convince perché è troppo eterogeneo al suo interno.

Inoltre, vi è anche l’operato della Giunta Toti al di là delle vicende giudiziarie, che è stato giudicato positivamente. Dunque, non è detto che il centrosinistra vinca matematicamente. Certamente, il voto di pancia potrebbe influire: i liguri potrebbero essere arrabbiati per la vicenda di Toti e potrebbero votare il centrosinistra. Ma il risultato non è scontato.