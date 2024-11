Papa Francesco, ricevendo in udienza i partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Monache Agostiniane di San Ildefonso, da Talavera de la Reina (Spagna), ha detto: “In questi giorni sono molto vicino alla Spagna per la tragedia di Valencia. Stanno soffrendo così tanto lì, così tanto”.

“Adesso sembra che anche Barcellona abbia un po’ di problemi. Questo mi porta a darvi un altro consiglio: avere sempre nel cuore i bisogni degli altri.

Sapete che ci sono persone che non hanno un lavoro? E quando qualcuno si lamenterà di avere troppo lavoro, pensa a chi non ce l’ha.

C’è gente che non può pagare l’affitto e che sta per essere sfrattata, e quando entra in convento, nella casa parrocchiale, pensa: ‘ce l’ho gratis’. Quando siete al caldo nella vostra casa parrocchiale, nel vostro convento, nelle giornate di neve o di pioggia, pensate che c’è gente che dorme all’aperto, sotto qualunque cosa”.