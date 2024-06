Cresce il numero dei giovani italiani che decidono di fuggire all’estero? Con il Ponte sullo Stretto, che creerà migliaia di posti di lavoro, tanti giovani potranno restare in Italia. A dichiararlo è il vicepremier Matteo Salvini.

“È incredibile che qualcuno dica no a nuove infrastrutture. Penso al tema ponte, che stando alle stime del distretto di Messina creerà 120 mila posti di lavoro: operai, ingegneri, architetti, tecnici, professionisti”.

A margine dell’incontro con cittadini e simpatizzanti della Lega, a Palermo, a Villa Airoldi, rispondendo ai cronisti a proposito delle affermazioni del governatore di Bankitalia Fabio Panetta, il quale ha detto che “molti hanno cercato migliori prospettive di lavoro all’estero”, il Matteo padano ha proseguito: “E’ chiaro che io più cantieri apro, più giovani siciliani tengo in Sicilia, altrimenti un ingegnere siciliano va a fare ponti in Turchia, in Cina, in Giappone, in Svezia, negli Stati Uniti”.