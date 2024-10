Il Comites di Santo Domingo ha inaugurato lo scorso venerdì 18 ottobre la sua nuova biblioteca pubblica, segnando un passo significativo nella promozione della cultura italiana nella Repubblica Dominicana.

L’evento, coincidente con la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, ha sottolineato il ruolo fondamentale della lettura e dell’educazione come ponti tra culture diverse.

Tra gli ospiti illustri presenti all’inaugurazione, l’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Quierolo Palmas, una delegazione di funzionari della sede diplomatico-consolare, l’Ambasciatrice dominicana Rosa Maria Nadal, in rappresentazione del Ministero degli Esteri dominicano, membri del Com.It.Es., Giovanni e Vittorio Dussich a nome dell’associazione CTIM, rappresentanti dell’Associazione RAVA di San Pedro de Macorìs.

La presidente del Com.It.Es, Licia Colombo, ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo: “È un onore inaugurare la biblioteca del Com.It.Es, un passo importante verso la creazione di un punto di riferimento per gli amanti della nostra lingua e cultura”.

La biblioteca, ospitata nei locali della Fondazione Nonna Rina nel settore Gascue della capitale, si propone non solo come luogo di prestito libri ma anche come centro di aggregazione culturale. “Nonostante viviamo in un’epoca dominata dalla tecnologia, il fascino del libro fisico è insostituibile e rappresenta una forma di libertà ineguagliabile,” ha aggiunto Colombo.

Aldo Burzatta, rappresentante legale della Fondazione Nonna Rina, ha evidenziato l’importanza storica del progetto: “Lavoriamo da oltre due decenni per realizzare questo sogno di creare un ponte culturale tra italiani e dominicani. Questa biblioteca è il risultato di quella visione e impegno”.

Sia Licia Colombo che Aldo Burzatta, rivolgendosi al pubblico presente, hanno ringraziato il Corrispondente Consolare della Provincia La Altagracia, Claudio Corti, per la donazione di molti dei libri presenti nella biblioteca, il Consigliere Com.It.Es. Eugenio Neri, per il grande aiuto fornito nell’organizzazione della biblioteca, ed hanno ricordato il prezioso apporto dato dall’ex Consigliere Com.It.Es. Maria Rigamonti, scomparsa quasi due anni fa.

L’evento è stato inoltre supportato da Emiliano Eusebi, Flavio Bellinato e Claudio Paccagnella, il cui sostegno ha reso possibile l’iniziativa.

Per ulteriori informazioni sulla biblioteca e per consultare l’elenco dei libri disponibili, visitare il sito ufficiale www.comitesrd.org (categoria “progetti”).