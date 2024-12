Domenica 8 dicembre la sala Regency dell’Hotel Dominican Fiesta è stata il palcoscenico della “Seconda Edizione Natale Italiano MAIE e MONDO ITALIA”.

Le due organizzazioni hanno presentato una serata indimenticabile che ha riunito famiglie, amici e membri della comunità italiana residente nella Repubblica Dominicana, celebrando insieme la magia delle festività natalizie.

Il benvenuto è stato uno dei momenti più emozionanti della serata, con un’atmosfera carica di entusiasmo e gioia nel vedere tante persone riunite per condividere tradizioni e rafforzare legami.

La serata è stata dedicata a tutte le famiglie italiane residenti nella Repubblica Dominicana, ai loro parenti e amici, italo-discendenti e a coloro che amano l’Italia.

Questa festa è stata fortemente voluta e sostenuta dal Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, con la massima collaborazione di Massimiliano Atrigna, coordinatore del MAIE per i Caraibi, che hanno messo tutta la loro attenzione affinché l’evento fosse un grande successo.

La parte operativa di questo evento è stata guidata da Tullio Marino, Presidente della Fondazione Mondo Italia e Coordinatore MAIE Santo Domingo, Aurora Francesca Reparato, coordinatrice del MAIE a Boca Chica con delega allo sport e alla cultura, e Maristella Tridello, membro della Fondazione, che hanno lavorato con grande dedizione per realizzare questo evento, volto al benessere integrale della comunità italiana nel paese.

L’obiettivo della serata era semplice ma profondo: condividere, portare gioia e rafforzare quel senso di comunità che ci unisce, anche lontano dalla nostra amata Italia.

I più piccoli hanno avuto un posto speciale durante la serata. Oltre a godere di uno spazio tutto per giocare, i bambini hanno appeso i loro desideri all’albero di Natale, un gesto carico di speranza e simbolismo.

Il programma ha incluso emozionanti esibizioni che hanno incantato i presenti: dall’illusione di un bambino che canta, alla speranza nelle parole di due bambine che recitano poesie, passando per i trucchi del mago, fino alla musica di Pago e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Dominicana.

La cena, con un menù italiano, è stata il centro della celebrazione, momento in cui i presenti hanno potuto servirsi in un buffet illimitato con vini italiani e deliziarsi con un gelato speciale offerto da Gelato Market e panettone e dolci tipici natalizi di Dolce Italia.

A questo scenario così ricco e speciale si è aggiunta la cerimonia di consegna di importanti riconoscimenti per la comunità italiana nella Repubblica Dominicana, momento durante il quale sono stati premiati per il loro percorso nel Paese:

• Nicola De Simone per il suo percorso nel campo gastronomico dal 2009 con il suo ristorante Dolce Italia,

• Leonardo Cervellera per il suo successo imprenditoriale nello sviluppo e nella promozione dei prodotti italiani nel Paese,

• Mara Brazola per il suo senso di responsabilità e solidarietà verso i nostri amici a quattro zampe,

• Massimo Gennatiempo per la sua carriera professionale di oltre 30 anni nel Paese preservando marchi italiani,

• Centro Preescolare Scintillare per la vocazione e la dedizione allo sviluppo dell’insegnamento pedagogico.

Il MAIE ha inoltre conferito un riconoscimento speciale al Presidente di Mondo Italia Tullio Marino come Eccellenza tra gli Italiani all’Estero, per la sua dedizione verso la comunità italiana e tutto ciò che rappresenta.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato il sorteggio della vincitrice dell’Iniziativa “Passaporto Gastronomico d’Italianità”. Inoltre, per tutti i bambini presenti è arrivato Babbo Natale, che ha distribuito tantissimi regali e sorrisi a tutti i piccoli partecipanti, portando abbondanza e affetto.

Passando ai ringraziamenti, la presentatrice dominicana, naturalizzata italiana, Ruth Ocumarez, è stata meravigliosa e un punto nevralgico affinché questa festa si svolgesse nel migliore dei modi. Un grazie va anche all’Hotel Dominican Fiesta per essere stato il luogo ideale per questo evento.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno davvero collaborato in modo speciale e hanno creduto in questa notte magica, contribuendo con la loro generosità al successo della serata:

MAIE @maierepubblicadominicana

BIG BRANDS @bigbrandsdr

BLU TERRENAS @bluterrenas

ORO BIANCO @orobiancoenergia

ONDA AZUL ACQUA DEL CARIBE @thecaribbeanscents

PASEO ARTESANAL @paseoartesanalrdandtours

PUNTO ITALIA @lamarinapuntoitaliasd

GELATO MARKET @gelatomarketrd

ACQUALIAN @acqualiann

DOLCE ITALIA @dolceitaliabistro

LA VINERIA @lavineriaitaliana

VINOSOFIA @vinosofia_rd

La più ampia, calorosa e particolare gratitudine va ai numerosi ospiti che hanno partecipato a questa unica serata, in particolare a Licia Colombo, Presidente del Comites, ai Direttori della UASD (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO), e all’Associazione Rafaelo di Sanzio.

La Seconda Edizione della Festa di Natale di MAIE e MONDO ITALIA è stata più di un evento: è stata un incontro carico di tradizione, musica e calore, una celebrazione che ha riaffermato i legami della comunità italiana nella Repubblica Dominicana. Arrivederci e buone feste! Buon Natale!

