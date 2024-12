In Italia ci sono 4.416 luoghi del patrimonio pubblici e privati, dei quali il 77% è rappresentato da musei e gallerie d’arte, seguiti da complessi monumentali e parchi archeologici.

Nel 2022 dati del Ministero della Cultura parlano di 107 milioni di visitatori a pagamento presso i siti culturali italiani.

Tutta dedicata ai musei la pagina di apertura di “Casa Italia”, in onda oggi su Rai Italia, RaiPlay e Rai 2 in terza serata. Dopo si andrà alla scoperta della Repubblica Dominicana per il viaggio della settimana.

La pagina successiva verrà dedicata allo sport e a seguire sarà la volta della rubrica “A spasso con i libri” e del grande cinema italiano. Finale di puntata musicale. Il mondo sta cambiando con grande velocità, l’avvento delle nuove tecnologie ha fatto sì che questo processo stia avvenendo in tempi rarissimi, l’innovazione sta trasformando la nostra vita e anche i musei.

Quali sono le nuove tendenze nel settore dell’arte? Di questo e molto altro, la conduttrice di “Casa Italia”, Roberta Ammendola, farà il punto tra gli altri con Ilaria D’Uva, imprenditrice culturale e Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi.

Poi via fino al cuore dei Caraibi, più precisamente nella Repubblica Dominicana, una delle mete più desiderate dal turismo internazionale. Ne parleranno Stefano Queirolo Palmas, ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Licia Colombo, presidente Comites Santo Domingo e direttrice Commerciale Neos e Alice Caslini, responsabile Marketing & Partner IB Nautica Group.

Ospite dello spazio dedicato lo sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò che presenterà le prossime Olimpiadi di Cortina in un anno d’oro per l’Italia e per gli atleti vincitori a quelle ultime di Parigi. Tornerà la rubrica “A spasso con i libri” dove l’ospite di Sabina Stilo sarà Andrea Frediani. Ancora cinema a cura di Carlo Gentile sui “luoghi dell’anima”. Finale di puntata con le canzoni scelte e arrangiate al pianoforte dal Maestro Palatresi, questa volta tutte ispirate ai nomi maschili.

