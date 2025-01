Venerdì 17 gennaio, la Sen. Francesca La Marca, eletta con il Pd nel Nord e Centro America, ha incontrato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Consigliere Diplomatico del Ministro Salvini, Giovanni Donato, e il Dott. Carlo Viviani, dell’Ufficio Affari Internazionali del Gabinetto del Ministro, per fare il punto sulle trattative relative al riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra l’Italia e diverse giurisdizioni della ripartizione elettorale della Senatrice, quali gli Stati di New York e Florida, le Province canadesi del Québec e dell’Ontario, e alcune Nazioni del Centro America.

“L’incontro, fortemente voluto dalla Senatrice, ha messo in evidenza numerose criticità che continuano ad ostacolare il progresso delle trattative. In relazione al Québec, si registra un’impasse dovuta alla richiesta della Provincia di stipulare una convenzione autonoma e diretta con l’Italia al di fuori dell’Accordo quadro già siglato con il Canada nel 2017.

Questa situazione è aggravata dalla recente decisione dell’Ambasciata del Canada in Italia di ritirarsi dalla mediazione, complicando ulteriormente la definizione dell’intesa” si legge in una nota di La Marca.

“In merito all’Ontario, la Sen. La Marca ha ricordato il suo incontro dell’ottobre scorso con il Premier Doug Ford, durante il quale era emersa la disponibilità della Provincia ad avviare una trattativa diretta con l’Italia. Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano non ha mai risposto alla bozza di Accordo inviata dall’Ontario, lasciando la questione in sospeso.

Nel corso dell’incontro, la Senatrice – continua la nota – ha chiesto spiegazioni sul motivo di questa mancanza di risposta, esprimendo il proprio disappunto per una situazione che ha definito inaccettabile e irrispettosa nei confronti delle istituzioni canadesi e degli italiani residenti nella Provincia.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Senatrice ha mostrato frustrazione per l’assenza di risposte da parte del Ministero di Salvini alla bozza tecnica inviata dal Department of Motor Vehicles (DMV) dello Stato di New York, trasmessa dalla Senatrice stessa, lo scorso anno” si legge nella nota.

“Non possiamo permettere che la burocrazia blocchi accordi di vitale importanza per la nostra comunità all’estero”, ha sottolineato la Senatrice a margine dell’incontro.

La mancanza di un Accordo quadro tra Italia e Stati Uniti, auspicato dall’Italia, rappresenta un ulteriore ostacolo, impedendo l’avvio di trattative dirette con i singoli Stati, competenti esclusivamente in materia di trasporti e patenti di guida.

“Non vi è ragione comprensibile – ha dichiarato ancora la Senatrice – per non portare a termine un accordo sulle patenti di guida con due dei paesi più industrializzati e avanzati del mondo, dove risiedono migliaia di cittadini italiani”.

La Senatrice, nell’ultima parte dell’incontro, “ha sollecitato i due rappresentanti del Ministero sulle trattative in corso, da lei avviate, con diversi Paesi del Centro America. La Marca ha sottolineato l’importanza di questi Accordi, in un’area troppo spesso dimenticata, per i connazionali ivi residenti. Il Consigliere Donato e il Dott. Viviani hanno rassicurato sullo svolgimento delle trattative in corso segnalando che alcune dovrebbero concludersi a breve”, conclude la nota.