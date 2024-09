In questi giorni si celebra lo sport italiano nel mondo nelle diverse sedi diplomatiche italiane all’estero. Venerdì 13 settembre si è tenuto a Villa Madama, a Roma, l’evento di lancio della Prima Edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, nuova rassegna tematica che da quest’anno arricchirà il calendario degli appuntamenti annuali di promozione integrata delle Sedi del MAECI all’estero.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento e la forte volontà di questo governo di investire nello sport italiano oltre confine, sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Noi che all’estero ci viviamo, noi che oltre confine lavoriamo e produciamo, sappiamo molto bene quanto sia importante promuovere lo sport tra le nostre comunità: lo facciamo attraverso le nostre associazioni, i nostri club, persino attraverso le nostre imprese, anche sponsorizzando squadre di calcio e calcetto formate da italiani, che si sfidano a vicenda in occasione di piccoli o grandi tornei locali.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dello Sport Italiano nel Mondo, durante i diversi eventi organizzati, i protagonisti saranno proprio i nostri atleti, uomini e donne che hanno raggiunto l’eccellenza e che hanno portato il tricolore ai massimi livelli.

Il brand Italia all’estero – come ben ha spiegato il ministro Tajani – cresce anche così, grazie ai nostri campioni. Tutti loro ci rendono fieri di essere italiani.

Come Movimento Associativo Italiani all’Estero stiamo studiando delle possibili iniziative da mettere in campo nei diversi Paesi del Nord e Centro America per continuare a promuovere, con ancora più grinta, le diverse attività sportive e i protagonisti dello sport italiano d’eccellenza.

*vicepresidente MAIE