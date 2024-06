“Il popolo messicano sta vivendo un momento storico di grande significato, un passo significativo verso un futuro di cambiamento e progresso con l’elezione della prima presidentessa donna, Claudia Sheinbaum. Questo evento segna una svolta nell’ambito politico del Paese, dal momento che la premier è stata eletta in una delle nazioni più machiste al mondo”. Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

“Oltre ad essere un trionfo personale per la presidentessa e per il suo partito, reputo che questa elezione rappresenti una pietra miliare per il Messico, sottolineando il passaggio verso una società più inclusiva, equa e progressista: è il momento della riscossa rosa per il popolo messicano, in cui le donne assumono un ruolo centrale nella guida del Paese e nella definizione del suo futuro.

La promessa della Sheinbaum, come l’auspicio per la sua gente, è quella di non farsi condizionare dall’establishment politico e di seguire la propria coscienza e visione per il bene del Messico e dei suoi cittadini, affinché possa prendere decisioni informate e responsabili che rispecchino i reali bisogni e interessi della nazione.

Senza dubbio sarà difficile combattere la corruzione diffusa che ha minato a lungo la fiducia nella politica e nelle istituzioni messicane, perciò auspico che la nuova Presidentessa si impegni a riformare il sistema per garantire una governance trasparente e responsabile, che metta al centro gli interessi della popolazione e porti il Messico verso un futuro migliore e più giusto per tutti i suoi cittadini”, conclude Aloisio.