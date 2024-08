Il prossimo 31 agosto, la città di Irapuato, stato di Guanajuato ospiterà la seconda edizione dell’incontro dei discendenti italiani in Messico.

Un evento che mira a rafforzare i legami culturali e familiari tra coloro che condividono un patrimonio comune.

L’idea di riunire i discendenti italiani in Messico nasce da un desiderio di riconnessione e di riscoperta delle radici comuni.

La proposta di riunire i discendenti italiani si ripresenta annualmente ormai da quasi dieci anni. L’ultimo incontro del 2023 ha registrato un notevole successo, coinvolgendo oltre 550 partecipanti.

L’Unione dei Discendenti Italiani in Messico rappresenta un’importante piattaforma per coloro che vogliono approfondire le proprie radici e mantenere viva la cultura italiana in Messico. L’incontro di quest’anno sarà un’occasione speciale per riscoprire e celebrare l’identità italo-messicana.