Roberto Menia, senatore triestino, responsabile del dipartimento italiani all’estero di Fratelli d’Italia (Fdl) e segretario generale del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo (Ctim), a seguito di una visita effettuata nelle città di Casablanca e Marrakech, ha dichiarato: “Il Marocco assume crescente importanza per i flussi migratori e il suo ruolo emergente in un’Africa instabile, progressi che l’Italia riconosce nel Piano Mattei per l’Africa”.

“Sono state quarantotto ore dense e di grande impatto – ha aggiunto –, i nostri connazionali sanno di non essere soli.

Inoltre il Marocco riveste un’importanza sempre maggiore sia in riferimento al flusso di cittadini tra i due Paesi, sia in riferimento al suo mutato ruolo, poiché si tratta di un Paese che ha compiuto molti progressi e che si sta ritagliando un ruolo significativo in un panorama spesso instabile come l’Africa.

Segno che l’Italia sta cogliendo anche nella cornice del Piano Mattei”, ha concluso il senatore Fdi.