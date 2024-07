“Una comunità che si è distinta per l’impegno, la dedizione nel lavoro, per aver avuto il coraggio e la forza di lasciare la propria terra natale, i propri cari, i legami dell’infanzia, senza perdere le radici”. Con queste parole, il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, ha accolto in aula i 12 partecipanti dell’Educational Tour edizione 2024, il progetto di scuola estiva previsto dal Piano annuale emigrazione della Regione Marche, riservato ai giovani discendenti di emigrati marchigiani che sono circa 1,5 milioni nel mondo.

Durante la visita al Palazzo Leopardi, sono stati illustrati loro i compiti dell’assemblea legislativa e i principali interventi previsti per mantenere vivi i legami con le associazioni di marchigiani.

Il gruppo, composto da 7 canadesi (quattro ragazze e tre ragazzi) e 5 argentini (quattro ragazze e un ragazzo) tra i 18 e i 30 anni, è arrivato lo scorso 28 luglio e ripartirà il 10 agosto.

Ospiti del Campus “L’Infinito” di Recanati, i giovani seguiranno un corso di lingua italiana e parteciperanno a visite guidate in diverse località per conoscere il patrimonio artistico e il tessuto imprenditoriale delle Marche.

In aula, i ragazzi, salutati dai consiglieri regionali, erano accompagnati da Franco Nicoletti, presidente del Consiglio dei marchigiani all’estero, Marina Marozzi, consigliera del Comitato esecutivo, Frida Paolella, responsabile dei marchigiani nel mondo e Anna Poeti, direttrice della scuola di italiano Dante Alighieri di Recanati.