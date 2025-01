Il vino italiano tiene il ritmo di crescita nelle esportazioni, guardando ad un nuovo record assoluto, aspettando i dati di fine 2024.

Intanto, nei primi 10 mesi dell’anno appena concluso, le spedizioni all’estero dei vini tricolore – riporta l’agenzia Ansa – hanno superato i 6,74 miliardi di euro, a +5,7% sullo stesso periodo 2023, per 1,8 miliardi di litri, in crescita del +3,6%.

Un trend che, se mantenuto negli ultimi 2 mesi dell’anno, porterebbe il totale oltre gli 8,1 miliardi di euro.

Un aumento in valore legato soprattutto, ma non solo, agli spumanti, che, in 10 mesi, sfiorano il valore di 2 miliardi di euro (1,97), con un balzo del +9,6%, e superano i 460,7 milioni di litri, con un sonoro +12,7%, che, in questo caso, vale tutto l’aumento in quantità del vino italiano.

Gli ultimi dati Istat, aggiornati ad ottobre 2024, analizzati da WineNews, confermano il trend di crescita dei vini italiani nei mercati mondiali, a dispetto, almeno fino ad oggi, delle analisi che concordano nel fotografare un calo dei consumi, legato soprattutto a questioni economiche e al salutismo crescente.

Guardando, comunque, alle performance in valore dei principali Paesi, gli Usa si confermano largamente il primo mercato partner per le cantine italiane, con un +8,2% nei primi 10 mesi dell’anno, che si traduce in 1,59 miliardi di euro in valore, ma cresce anche il dato della Germania, a 980 milioni di euro, in crescita del +4,3%.