Esiste una comunità di spezzini residenti all’estero con diritto di voto che è quasi pari all’unione degli abitanti della Val di Vara interna, calcolati sui 16 mila, e delle 5 Terre, sotto i 4 mila.

Si parla di un esercito di 19 mila persone, equamente distribuite fra uomini e donne.

In particolare il report 2022 di Fondazione Migrantes sugli italiani nel mondo – scrive Il Secolo XIX – aveva quantificato gli spezzini iscritti all’Aire in 18.559 persone, di cui 9100 donne. E nel 2023 il dato è aumentato ancora, con quasi 500 migranti in più.

I liguri che risultano iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero sono oltre 162mila, un’incidenza di poco al di sotto dell’11%. Le fasce d’età sono rappresentate un po’ tutte. Il report analizza anche i dati relativi ai Comuni più significativi.

In cifre, in assoluto, nella graduatoria dei primi 25 Comuni per numero di iscritti all’estero, dato del 2022, Spezia risulta quarta in Liguria, dopo Genova, Rapallo e Sanremo.

Il primo Paese, in termini di emigrazione, è l’Argentina, che nel 2022 aveva 26.752 iscritti liguri all’Aire. Poi il Cile, con quasi 19 mila, la Francia, con poco meno di 15 mila, l’Uruguay, con 14.677, il Regno Unito con 9787, la Svizzera, con oltre 9 mila, la Spagna, poco sotto, la Germania, con più di 7200, gli Stati Uniti d’America con 7050, il Perù con 6933, l’Ecuador con 4.809, il Brasile con 4435.