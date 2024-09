Marco Bucci, sindaco di Genova, è il candidato presidente di centrodestra della Regione Liguria. Se la vedrà con Andrea Orlando, candidato di centrosinistra, per la conquista della poltrona di presidente.

Secondo i sondaggi il centrosinistra sarebbe in vantaggio. Orlando è dato vincitore. Sarà sostenuto da una coalizione larga col Movimento 5 Stelle. Tuttavia, in politica non sempre le somme portano le vittorie.

La regola del “due più due che fa quattro” non sempre vale per la politica. Anzi, a volte, le somme danno risultati inferiori alle aspettative. Il consenso si costruisce in campagna elettorale e gli indecisi ci sono.

Bucci è sindaco di Genova al secondo mandato. Da questo momento al voto potrebbe accadere di tutto. Bucci potrebbe rimontare nei sondaggi e vincere.

Sarà una campagna elettorale serrata, senza esclusione di colpi. A decidere saranno gli indecisi.