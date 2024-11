Articolo di Samuel Fitoussi pubblicato l’altro giorno su “Le Figaro”, tra i più importanti e diffusi quotidiani francesi.

“Perché Trump ha vinto le elezioni con un numero record di voti? Facciamo qualche ipotesi.

1) Forse gli Americani pensano che non sia una buona idea far mutilare dei bambini che avrebbero la sensazione di essere nati nel corpo sbagliato.

2) Forse gli Americani si sono stancati che la scuola induca le bambine che vogliono giocare a calcio a ingerire testosterone o che inducano bambini che amano la danza a bloccare la pubertà.

3) Forse gli americani sono stufi della cancel-culture e di farsi colpevolizzare per il colore della pelle. Forse sono stufi di sentirsi obbligati, nelle manifestazioni sportive, a pentirsi posando un ginocchio a terra e levando il pugno. E forse non hanno apprezzato la proposta di Kamala Harris di concedere prestiti in base al colore della pelle.

4) Forse gli Americani sono stufi della politica delle quote che discrimina i più meritevoli nell’ammissione alle università.

5) Forse gli americani sono stufi che la meritocrazia sia scomparsa e sia stata rimpiazzata dall’ossessione razziale impropriamente chiamata “Diversità, Equità, Inclusione”

6) Forse gli Americani amano il loro paese e non lo considerano razzista, patriarcale ed oppressivo. Forse gli Americani hanno voluto punire una sinistra che è capace solo di creare sensi di colpa.

7) Forse gli Americani sono stanchi del movimento “Black Lives Matter” che i dem adorano.

8) Forse gli americani non vogliono che il loro Paese conosca la deriva che conoscono le grandi città governate dai dem come San Francisco e Los Angeles; violenza, corruzione, insicurezza.

9) Forse gli Americani non pensano che la mascolinità sia tossica.

10) Può darsi che gli Americani amino Elon Musk, nonostante la sua eccentricità, perché gli Americani preferiscono quelli che agiscono a quelli che criticano, quelli che creano ricchezza a quelli che creano burocrazia, tasse, regolamenti farlocchi.

11) Può darsi che gli Americani siano stufi del cosiddetto linguaggio inclusivo e siano stufi di essere trattati come razzisti, misogini o transfobici.

12) Può darsi che gli Americani si oppongano all’immigrazione clandestina e tengano invece alla loro identità culturale. Può darsi che gli Americani siano semplicemente stanchi della cultura woke. E chi grida al populismo o invoca la censura dei social media non allineati dimostra di non aver capito nulla..