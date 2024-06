L’acqua minerale naturale Smeraldina è stata selezionata tra le eccellenze Made in Italy e inserita nel libro “Storie di Successo, L’Italia dell’Ingegno e dell’Eccellenza nel Mondo” ideato e realizzato da Roberto Santori in collaborazione con Ansa, libro scelto come dono istituzionale per il Vertice del G7 e le successive riunioni ministeriali per la Presidenza italiana del G7.

Made in Italy è un progetto incentrato sull’eccellenza italiana e si articola in una community per condividere storie di successo e innovazione delle imprese italiane in Italia e all’estero, eventi con le Istituzioni e progetti per la formazione di nuove competenze imprenditoriali.

“Questo libro è un omaggio al Made in Italy, ma anche un invito a riflettere su come l’Italia possa contribuire in modo significativo a plasmare un futuro globale più sostenibile, equilibrato e inclusivo”, commenta Roberto Santori, founder di Made in Italy.

“L’idea del libro è nata dal lavoro che abbiamo condotto negli ultimi due anni con la nostra community di imprenditori e aziende italiane, interrogandoci sulle sfide e le opportunità del brand nazionale, e confrontandoci sul ruolo chiave che il Made in Italy gioca oggi nello scenario globale”, conclude.