Il CO.AS.IT. di Melbourne ha accolto ieri il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, giunto dall’Italia alla guida di una delegazione composta, tra gli altri, da Pierluigi Panunzi e David Iagnemma, vicepresidente e segretario generale della Fondazione Carispaq.

“L’occasione della visita – ha spiegato il primo cittadino del capoluogo abruzzese – è mossa dalla volontà di esprimere di persona la riconoscenza della città dell’Aquila nei confronti della solidarietà dimostrata dalla comunità italiana d’Australia, dopo il devastante terremoto del 2009″.

Proprio un anno fa, infatti, il comitato del Trustee for Australian Abruzzo Earthquake Appeal Fund, presieduto dall’ex direttore generale del CO.AS.IT., Giancarlo Martini Piovano e promosso dall’editore e fondatore del IL GLOBO, Ubaldo Larobina, ha potuto firmare la convenzione con il Comune dell’Aquila e la Fondazione Carispaq e mettere a disposizione la somma raccolta dalla comunità italiana d’Australia per i lavori di ristrutturazione e consolidamento della Torre Civica del Palazzo Margherita, gravemente danneggiata dal sisma.

L’incontro di ieri, organizzato in collaborazione con il COMITES di Victoria e Tasmania e per iniziativa del presidente Ubaldo Aglianò, ha offerto quindi, al segretario generale della Fondazione Carispaq Iagnemma, l’opportunità di presentare nel dettaglio il progetto e la complessità dell’opera di ristrutturazione, e di rimarcare la grande importanza della torre dal punto di vista identitario per l’intera popolazione dell’Aquila.

Un altro fondamentale tassello, dunque, nella ricostruzione di una città “simbolo di resilienza e rinascita per tutta l’Italia”, come l’ha definita il direttore del CO.AS.IT., On. Marco Fedi, che aprendo l’incontro ha ribadito l’impegno del CO.AS.IT. a “supporto di iniziative che valorizzino il patrimonio culturale e storico italiano” e “rafforzino le radici e il legame” tra la comunità italiana d’Australia e il popolo abruzzese.

E proprio in questa chiave si deve leggere la scelta di ristrutturare la Torre Civica, alla quale si è arrivati dopo una lunga interlocuzione e un articolato lavoro preparatorio che, con orgoglio, il presidente del CO.AS.IT., Vincent Volpe, ha definito un “risultato” eccezionale e “mai raggiunto prima”.

Al termine dell’incontro, il presidente Volpe ha donato al sindaco Biondi il libro “Per l’Australia: the Story of Italian migration”, pubblicato dall’Italian Historical Society, e ha accompagnato la delegazione in un percorso di visita del Museo Italiano assieme alla direttrice Elizabeth Triarico.