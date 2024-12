Alessandro Cattaneo è il nuovo ambasciatore d’Italia in Canada.

Un incarico prestigioso, l’ultimo in ordine temporale e arrivato a coronamento di una carriera diplomatica ai massimi livelli per Cattaneo, 53 anni, nato a Casale Monferrato (Alessandria) ma bergamasco a tutti gli effetti – come ci tiene a sottolineare L’Eco di Bergamo.

Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, nel 1998 ha intrapreso la carriera diplomatica a seguito del concorso. Il suo percorso professionale è iniziato al ministero degli Esteri, nella Direzione generale per l’emigrazione e gli Affari sociali e poi nella Segreteria generale.

Nel 2002 il trasferimento all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, dove è diventato segretario commerciale della sede, negli anni della seconda Intifada e degli attentati in Israele, e nel 2006 il passaggio alla Rappresentanza permanente al Consiglio atlantico a Bruxelles.

Nel 2010 è rientrato a Roma per assumere un altro incarico di spicco al Segretariato generale del Quirinale, lavorando a fianco del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come membro dell’Ufficio Affari diplomatici con delega alle questioni del Medio Oriente e del mondo arabo.

Nel 2013 è stato nominato consigliere e poi primo consigliere di ambasciata a Washington, anno in cui ha ricevuto dal presidente Napolitano anche il riconoscimento di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica. Nel 2017 è tornato al Consiglio atlantico a Bruxelles come primo consigliere e in seguito rappresentante permanente aggiunto.

Nel 2021 il ritorno a Roma, dove è stato nominato capo dell’Ufficio IV, per la Nato e le questioni strategiche, per gli Affari politici e di Sicurezza del ministero degli Affari Esteri. Dal 2023 ha prestato servizio come consigliere diplomatico aggiunto del Presidente del Consiglio. E ora, con la nomina dello scorso 5 dicembre della Farnesina, il ruolo di ambasciatore d’Italia in Canada”.