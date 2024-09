“Sono intervenuto nei giorni scorsi in Aula alla Camera per approvare la ratifica di un Accordo di cooperazione in materia di difesa con il Ghana, che fa parte del mio collegio. Un passo importante per rafforzare non solo le nostre capacità difensive, ma anche le relazioni internazionali in una regione cruciale dell’Africa occidentale”. Lo dichiara in una nota l’On. Nicola Carè, deputato Pd eletto all’estero e componente della commissione Difesa e vicepresidente della sottocommissione Difesa e sicurezza dell’assemblea parlamentare NATO.

“Il Ghana, con la sua economia solida e il suo impegno per la pace globale, rappresenta un partner strategico”, sottolinea.

“Questa intesa non si limita al rafforzamento militare, ma apre a nuove opportunità economiche e commerciali che porteranno benefici reciproci. Insieme, possiamo promuovere stabilità e crescita, costruendo un futuro basato sulla fiducia e sul rispetto. Sosteniamo questa ratifica per unire le forze verso un obiettivo comune: pace e sviluppo”.

“Ho votato anche a favore, per conto del Pd, sull’Accordo fondamentale per l’assistenza giudiziaria tra Italia e Senegal, anch’esso fa parte del mio collegio. La ratifica di questo Trattato rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità transnazionale e rafforza la nostra cooperazione internazionale. Con 26 articoli dettagliati, il Trattato offre una cornice giuridica chiara, garantendo un’assistenza efficace e rispettando i diritti umani- La possibilità di costituire squadre investigative comuni ci permetterà di affrontare insieme le sfide della giustizia”.

“Investiamo in un futuro più sicuro e giusto. Sosteniamo questo importante accordo e dimostriamo il nostro impegno per la legalità e la cooperazione globale”, conclude il deputato dem.