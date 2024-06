Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo nelle file di Alleanza Verdi e Sinistra. La maestra torinese è nota per essere prigioniera in Ungheria. Infatti, è andata a Budapest per picchiare i partecipanti ad una manifestazione che ha ritenuto di neofascisti.

Purtroppo, la candidatura di una persona come Ilaria Salis ci dà l’idea di una sinistra priva di argomentazioni e con tanta ideologia.

Ilaria Salis è nota per certi episodi. Sul suo curriculum sono annotate denunce per atti di violenza contro le persone che partecipavano a manifestazioni che ella riteneva di neonazisti, neofascisti ecc. Eppure, Alleanza Verdi e Sinistra l’ha candidata alle elezioni europee ed è stata eletta.

La sinistra ha eretto Ilaria Salis a “martire della libertà”, quando è finita in carcere per avere picchiato dei manifestanti.

Oltretutto, l’antifascismo non ha alcuna ragione d’essere. Il fascismo non c’è più. Appare evidente che l’antifascismo di questa sinistra sia una sorta di foglia di fico con la quale quella parte politica nasconde la sua carenza di argomenti. Questo è un dato di fatto incontrovertibile che dimostra che questa sinistra è completamente allo sbando e i cittadini lo hanno capito da un bel pezzo.