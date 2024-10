Ma vi sembra normale che, ad un anno e mezzo dalla morte del protagonista Silvio Berlusconi, che fu assolto nel processo di primo grado per questa vicenda, la Cassazione abbia deciso la riapertura del processo “Ruby Ter”, come richiesto dalla Procura di Milano, per la piccante vicenda delle “olgettine” di 15 anni fa, e che quindi il processo ripartirà da capo?

Ma alla procura di Milano non hanno altro da fare?

Tutto funziona così bene da non avere fascicoli arretrati e quindi ci si debba occupare in eterno di queste cose anche dopo la morte del “reo”?

Insomma: siamo un paese normale?