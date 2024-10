Si riunisce a Buenos Aires dal 23 al 25 ottobre presso l’Howard Johnson Plaza Florida Street la Commissione continentale America Latina del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi che interessano le comunità italiane all’estero, composto da 63 Consiglieri, dei quali 43 eletti direttamente sui territori e 20 di nomina governativa.

Molti i temi che saranno affrontati durante i tre giorni di lavoro della Commissione, presieduta dal vicesegretario generale Mariano Gazzola, cui parteciperanno l’ambasciatore d’Italia a Buenos Aires Fabrizio Lucentini, i parlamentari Mario Borghese e Franco Tirelli e il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Maria Vignali.

Si partirà dall’analisi delle questioni legate alla mobilità delle nuove generazioni nate all’estero, grazie anche al contributo di Luca Benamo, coach sportivo con ampia esperienza nell’accompagnamento di giovani oriundi che si trasferiscono in Italia ed Europa, e dell’avvocato Giuseppe Pinelli (ANFE), che illustrerà il progetto “Destino Italia” presentato alla DGIT del MAECI.

Di fondamentale importanza per la Commissione anche l’aspetto concernente le politiche per la diffusione della lingua e della cultura italiane in un’area in cui risiedono circa 1,8 milioni di connazionali iscritti all’AIRE e circa 50 milioni di italo-discendenti.

Si parlerà anche di legge sulla cittadinanza, argomento di grande attualità nel dibattito interno italiano, in relazione al fenomeno delle richieste di riconoscimento, che ha assunto notevoli dimensioni nella regione.

La Commissione dedicherà inoltre uno spazio di approfondimento alla situazione dei servizi consolari e della rete consolare, al turismo delle radici e alla riforma della legge istitutiva del CGIE.