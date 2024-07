L’uragano Beryl si è rafforzato fino a raggiungere lo status di categoria 5 – “potenzialmente catastrofico” – nella tarda serata di ieri e si è ulteriormente intensificato questa mattina presto, raggiungendo i 165 km/h.

Il suo passaggio ha divelto porte, finestre e tetti dalle case nel sud-est dei Caraibi con venti devastanti e mareggiate alimentate dal caldo record dell’Atlantico.

Beryl ha toccato terra sull’isola di Carriacou, a Grenada, prima come tempesta di categoria 4 nell’Atlantico, poi, nel corso della giornata, il National Hurricane Center di Miami ha dichiarato che i suoi venti erano saliti a categoria 5.

Il primo ministro di Grenada, Dickon Mitchell, ha riferito che una persona è morta, ma non è ancora in grado di dire se ci sono altre vittime perché le autorità non sono state in grado di valutare la situazione sulle isole di Carriacou e Petite Martinique, dove le comunicazioni sono state in gran parte interrotte.

Le strade dall’isola di St. Lucia, a sud fino a Grenada, erano disseminate di scarpe, alberi, linee elettriche abbattute e altri detriti. Gli alberi di banano sono stati spezzati a metà e le mucche giacevano morte nei pascoli, mentre le case fatte di latta e compensato sono state piegate.

Si prevede che Beryl rimanga vicino all’intensità di un uragano maggiore quando si sposterà nei Caraibi centrali e passerà vicino alla Giamaica domani, ha dichiarato il National Hurricane Center. In seguito si prevede un significativo indebolimento.