L’On. Christian Di Sanzo, eletto nella Ripartizione Nord e Centro America con il Partito Democratico, ha partecipato in video-collegamento alla riunione annuale convocata dall’Ambasciatore italiano in Canada, Andrea Ferrari, con i Presidenti dei Comites del Canada e i Consoli Generali di Toronto, Montreal e Vancouver.

“E’ stata l’occasione – riferisce una nota – per informare i Presidenti di Comites e i Consoli Generali dell’approvazione alla Camera della sua proposta per il rafforzamento dei servizi consolari, partita proprio dall’iniziativa dei Deputati eletti all’estero del Partito Democratico.

Questa proposta attribuisce alla rete consolare 4 milioni di euro in più su base annuale che saranno dedicati all’emissione di servizi consolari ai cittadini italiani, come il rinnovo del passaporto. Ha inoltre informato che la sua proposta per permettere l’accesso al servizio sanitario in Italia anche ai connazionali iscritti all’AIRE ha iniziato l’iter di discussione alla Camera, insieme a quella della maggioranza, e potrebbe quindi vedere l’approvazione nei prossimi mesi”.

“L’On. Di Sanzo – prosegue il comunicato – ha inoltre condiviso l’importanza di procedere a un rafforzamento della rete diplomatica in Canada, in particolare con la possibilità di dotare il Consolato Generale di Vancouver di un Viceconsole, in aggiunta al Console Generale.

Il vasto territorio ricoperto dal Consolato Generale di Vancouver e la grande comunita’ italiana ancora molto viva e legata al nostro paese beneficerebbero dell’assegnazione di un Viceconsole, come gia’ hanno i Consolati Generali di Toronto e Montreal, in modo da garantire una maggiore vicinanza e attenzione ai nostri connazionali nell’area.

Infine, ha inoltre osservato che la rete diplomatica in Canada potrebbe dotarsi di una rete di addetti scientifici presso i Consolati Generali, come gia’ avviene negli Stati Uniti, per venire incontro alle grandi opportunita’ di collaborazione scientifica e commerciale tra l’Italia e il Canada con una comunita’ di ricercatori italiani sempre crescente.

Il Canada e’ un paese del G7 con una grande comunita’ italiana e italo-canadese, proprio per questi grandi legami e opportunita’ culturali, commerciali e scientifiche, l’Italia dovrebbe investire maggiormente in questo paese, partendo proprio da un rafforzamento della missione diplomatica”, conclude la nota.