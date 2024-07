Da una struttura di lancio completamente nuova, è tutto pronto per la base europea di Kourou, in Guyana francese, per il primo lancio del nuovo, potente razzo vettore europeo Ariane 6.

Ariane 6, prodotto da “Ariane-Group” per conto dell’Esa, l’agenzia spaziale europea, così come i suoi predecessori della famiglia “Ariane”, fa uso di molti componenti realizzati dall’industria italiana.

«Ariane 6 è frutto del lavoro di una squadra di 13 Paesi e circa 600 aziende, per sviluppare le tecnologie più avanzate in ambito spaziale – spiegano gli ingegneri di ArianeGroup -. Ad esempio la tecnologia additiva alla base del motore P120 di Vega realizzata in Italia da Avio, blocco comune ai lanciatori Vega e Ariane 6, è allo stesso tempo un esempio di innovazione e collaborazione».

Questa missione è attesa con ansia anche perché l’Europa, con Ariane 6, ma anche con il razzo Vega-C, dovrà riprendere i lanci a fine anno, se rilanciati nello spazio dopo un periodo di stasi.