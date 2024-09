Nei primi tre giorni di ottobre si svolgerà, in formato digitale, l’edizione 2024 del Made in Italy Summit, che racconterà le sfide e le opportunità per le imprese italiane in un contesto economico e geopolitico sempre più complesso.

Il primo giorno si parlerà anche di partenariati estesi e delle leve del Pnrr, con Marco Taisch, il presidente della struttura forse più ampia e operativa, il Mics (Made in Italy circolare e sostenibile).

Organizzato da Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, l’evento vedrà la partecipazione di esperti e leader del mondo economico e istituzionale per discutere delle nuove rotte e strategie dell’export italiano.

Nello scenario attuale caratterizzato da conflitti internazionali, instabilità globale, onerosa transizione ecologica e riemergere di dazi incrociati tra aree economiche, si rende urgente per le aziende italiane accelerare la transizione energetica e investire in innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale.

Al contempo – scrive Il Sole 24 Ore -, sarà fondamentale sviluppare nuove strategie di espansione, esplorando i mercati internazionali emergenti.

La quinta edizione del Summit offrirà un’analisi dettagliata di come i principali Paesi e continenti stanno rispondendo a questo panorama in evoluzione, fornendo agli imprenditori strumenti per consolidare la loro presenza all’estero e scoprire nuove opportunità di crescita.