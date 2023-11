Giorgia Meloni sta provocando una profonda delusione a chi, come il sottoscritto, si era entusiasmato per la sua elezione (confesso che sono recidivo, perché mi era già capitato con Berlusconi).

Oltre alla grave situazione dell’immigrazione incontrollata e all’acritico allineamento di Meloni alle decisioni di USA, NATO & C., l’attuale governo sta attuando dosi crescenti di statalismo, con bonus e normative a cascata, che non risolvono nessun problema e anzi incrementano di centinaia di pagine i decreti e i regolamenti, in barba alla semplificazione e alla lotta alla burocrazia, che invece continua ad ingrassare.

Nell’attuale governo forse esiste qualcuno che sa qualcosa di John Maynard Keynes, ma sembra che non ci sia nessuno che abbia mai letto Friedrich von Hayek e Milton Friedman.