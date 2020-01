Libia, un’Italia condannata all’irrilevanza

Il nostro Paese è condannato all'irrilevanza a causa di un Governo che ha una politica estera troppo ambigua. Non si capisce quale sia la reale posizione dell'Italia in politica estera

Quanto accaduto riguardo alla questione libica è la dimostrazione più evidente del fatto che il nostro Paese sia condannato ad essere irrilevante nel mondo. Oggi, nella questione della Libia, hanno più peso Paesi come la Russia e la Turchia. La prima è schierata con il generale Haftar e la seconda è schierata con il premier riconosciuto dall’Onu al Sarraj. Russia e Turchia stanno ricoprendo il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire l’Italia.

L’Italia avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di mediatrice. Non l’ha fatto. Anzi, ha fatto una figuraccia.

Il premier Giuseppe Conte ed il ministro degli Esteri Luigi Di Maio hanno invitato al Sarraj ed Haftar a Roma. Haftar è stato ricevuto con tutti gli onori di un capo di governo ed al Sarraj non ha gradito, preferendo dialogare con il presidente russo Vladimir Putin.

A questo punto, ci dovremmo chiedere dove sia l’Italia. Il nostro Paese è condannato all’irrilevanza a causa di un Governo che ha una politica estera troppo ambigua. Non si capisce quale sia la reale posizione dell’Italia in politica estera. Basti pensare a come si è comportato il Governo nei confronti della questione del conflitto tra Stati Uniti ed Iran.

Il premier Giuseppe Conte si è appellato all’Europa, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non sapeva che pesci pigliare ed il sottosegretario Manlio Di Stefano si è detto più vicino all’Iran.

Questo Governo ha dimostrato ambiguità. Questo non è governare. Mediare non significa giocare su due tavoli. Questo dilettantismo politico ci sta portando all’irrilevanza nel mondo.