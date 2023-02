LETTERA AL DIRETTORE | IMU e TARI per gli iscritti AIRE: che fanno i parlamentari eletti in Europa?

A giugno 23 scadrà la prima rata dell'IMU per gli italiani che come me hanno una abitazione in Italia (da me non acquistata ma ereditata dai miei genitori, la sola che posseggo)…

Sono una cittadina AIRE residente in UK e seguo tutti i giorni le vostre notizie su internet. Trovo il vostro giornale utilissimo per tenermi al corrente e ringrazio di cuore per il lavoro e l’aiuto che offrite a noi connazionali residenti all’estero.

A giugno 23 scadrà la prima rata dell’IMU per gli italiani che come me hanno una abitazione in Italia (da me non acquistata ma ereditata dai miei genitori, la sola che posseggo). Non vedo in nessun posto una discussione su questa iniqua tassa che pesa pesantemente sulle tasche degli italiani nel mondo, specialmente per quelli che come me sono in pensione – non so fino a quando potro’ continuare a sostenere questa spesa (piu’ di mille euro all’anno). A questa si aggiunge anche la TARI, che nel caso del mio comune risulta piu’ onerosa di quella che pagherei se risiedessi in questa abitazione in Italia tutto l’anno (assurdo ma vero! la legge sulla TARI permette anche questo).

Con la presente vorrei incitare il vostro giornale a pubblicare al piu’ presto aggiornamenti sulla questione IMU/TARI ecc. – si stanno adoperando i nostri rappresentanti in parlamento eletti nella corrente legislatura per affrontare questa questione? Quali e quanti lo stanno facendo, so lo stanno facendo. Molti di loro non sono neppure contattabili, o non sono contattabili facilmente, non rispondono a mail, non hanno un sito internet dedicato (solo il vecchio sito che avevano creato per la campagna elettorale). Anche un articolo su questa questione sarebbe opportuno – la questione su come questi nuovi nostri rappresentanti comunicano, o non comunicano, con i cittadini che li hanno eletti e i cui interessi dovrebbero tutelare.

Stabilire un canale o canali di comunicazione efficienti dovrebbe essere una priorità assoluta, Facebook, Twitter, Instagram non bastano, e tutti dovrebbero avere una newsletter dove illustrano le azioni che portano avanti in parlamento a beneficio degli italiani nel mondo e azioni che intendono portare avanti in futuro.

Devo dire che i miei tentativi fino adesso per contattare e “parlare” con i rappresentanti per l’Europa, la mia circoscrizione, sono stati un vero disastro. Ma questo non era successo per le legislature precedenti.

Un’altra questione che non avete ancora trattato riguarda il recente decreto sullo stop allo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi, che esclude tassativamente gli italiani non residenti con abitazione in Italia, anche con una sola abitazione (perche’ non avendo capienza fiscale in Italia non possono compensare il credito con le tasse). La mia abitazione in Italia e’ in un mini-condominio, vecchio e di classe G (il resto dell’edificio appartiene a mio fratello, che risiede in Italia). Da parecchi mesi abbiamo iniziato le pratiche per il bonus edilizio e anticipato parecchi soldi per fattibilita’ ecc. Adesso non sappiamo che cosa fare. Intendevamo iniziare i lavori il prossimo mese, ma adesso è tutto all’aria e i soldi che abbiamo gia’ speso non sono recuperabili.

