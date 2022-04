Comunali Ladispoli, Vittorio Sgarbi sta con Grando Sindaco

Vittorio Sgarbi, personaggio sui generis di intelligenza e cultura straordinaria, a Ladispoli ha ben chiaro in mente da che parte stare: dalla parte di Grando Sindaco e di tutti quei cittadini che amano la città, che riconoscono l’importanza del buon lavoro svolto dall’attuale primo cittadino e che non vogliono tornare ai tempi in cui amministravano persone capaci di pensare solo all’interesse di pochi

Vittorio Sgarbi a Ladispoli sostiene il Sindaco Alessandro Grando. In vista delle prossime elezioni comunali, il famoso critico d’arte, parlamentare della Repubblica Italiana, scende in campo con il suo movimento e con la lista “Io Apro Rinascimento – Vittorio Sgarbi”. Nel logo infatti c’è anche l’hashtag #ioapro, simbolo del movimento aperturista nato e cresciuto in seguito alle chiusure imposte dai vari livelli di governo, centrale e periferico, in occasione della pandemia.

“Eccoci, siamo anche a Ladispoli. Stiamo definendo la lista.”, scrive Sgarbi sui social. “Stiamo cercando chi, come te, crede che la bellezza possa far rinascere ogni cosa“, si legge nel volantino pubblicato su Facebook. “Entra in lista con noi, contattaci”, c’è scritto ancora. Seguono email e numero di telefono. Sotto, in grande, una grafica: “Per Alessandro GRANDO SINDACO“.

Insomma, Vittorio Sgarbi, personaggio sui generis di intelligenza e cultura straordinaria, a Ladispoli ha ben chiaro in mente da che parte stare: dalla parte di Grando Sindaco e di tutti quei cittadini che amano la città, che riconoscono l’importanza del buon lavoro svolto dall’attuale primo cittadino e che non vogliono tornare ai tempi in cui amministravano persone capaci di pensare solo all’interesse di pochi.