Italiani all’estero, il giornalista Tullio Zembo attacca Lorenzato (Lega): “Assenza, incapacità, ignoranza”

E a proposito del referendum sul taglio dei parlamentari: “Vedremo cosa e come risponde il popolo elettore. E poi ricordate che voi siete colpa del vostro mal e piangerete voi stessi. Io, meglio, noi elettori all’estero non siamo colpevoli. Voi siete i colpevoli. E in questo momento ve lo meritate”

“In effetti l’eletto della Lega in Brasile mai l’ho letto, mai l’ho sentito. Mai. Si chiama Lorenzato? L’eccezione che NON fa la regola. Assenza, incapacità, ignoranza, menefreghismo manifesto e ostentato. E poi vi strappate i capelli se molti votano Sì” al referendum sulla riduzione del numero del parlamentari?

A chiederselo con un post su Facebook è Tullio Zembo, giornalista italiano a Buenos Aires, Argentina.

Zembo, tuttavia, non se la prende solo con Lorenzato, ma con gli eletti all’estero in generale: “Gli errori, le negligenze, le ignoranze, i furti di voti e di diritti, la strafottenza la supponenza, la ridicola pretesa di sparire, sempre e solo apparire per chiedere invece di dare… si paga. E nemmeno adesso che è necessario spiegare perché si deve votare No, nemmeno adesso ci siete con presenza, capacità, comunicazione… Solo vi strappate le vesti con inutili flyer dove non si capisce NULLA del perché si deve votare, e si deve votare NO”.

“Vedremo cosa e come risponde il popolo elettore. E poi ricordate che voi siete colpa del vostro mal e piangerete voi stessi. Io, meglio, noi elettori all’estero non siamo colpevoli. Voi siete i colpevoli. E in questo momento ve lo meritate. Noi anche in parte siamo colpa del nostro mal per avervi eletto. Beh, si fa per dire, perché alcuni si sono eletti da soli. Rubando!”.

Parole terribili, fortissime, quelle di Zembo, che riportiamo per dovere di cronaca ma nelle quali come ItaliachiamaItalia.it non ci riconosciamo e da cui prendiamo assolutamente le dovute distanze.