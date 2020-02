IL CASO | Borghese (MAIE): “Italiani mafiosi? Cristina chieda scusa”

L’On. Mario Borghese, vicepresidente MAIE: “Sono parole che non bisogna dire, noi speriamo che lei possa scusarsi, anche perché le comunità italiane in Argentina sono più del 50% della popolazione"

Continuano a fare discutere le parole pronunciate lo scorso sabato dalla vicepresidente dell’Argentina, Cristina Fernández Kirchner, secondo la quale gli italiani sarebbero “mafiosi per eredità genetica”; insomma, avrebbero la mafia nel DNA.

L’On. Mario Borghese, vicepresidente MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, parlando con l’Adnkronos spiega: “Ci auguriamo delle scuse” dalla vicepresidente. “Ciò che è stato detto – argomenta Borghese – non è sicuramente quello che voleva dire; parlando male di Macrì ha detto questa frase, ha un motivo di scontro personale contro l’ex presidente”.

Certamente, prosegue il deputato eletto in Sud America e residente in Argentina, “sono parole che non bisogna dire, noi speriamo che lei possa scusarsi, anche perché le comunità italiane in Argentina sono più del 50% della popolazione”.