FOTO | Belen Rodriguez ha un nuovo amore? A Ibiza con Gianmaria Antinolfi

Podcast erotico per Demi Moore. L’ex moglie di Bruce Willis e di Ashton Kutcher è la protagonista di “Dirty Diana”. Si tratta di sei episodi che raccontano il sesso e il desiderio dal punto di vista femminile. Il debutto è previsto a breve su varie piattaforme web.

Amori al capolinea e nuovi feeling. Belen Rodriguez dopo la dolorosa rottura con il marito Stefano De Martino è stata avvistata ad Ibiza con il manager Gianmaria Antinolfi. Vacanza di passione?

La showgirl ha portato con sé il figlio Santiago. A bordo piscina ha sfoggiato un topless da urlo.

In 4 sul catamarano. Il resto della famiglia Rodriguez, invece, ha scelto una piccola imbarcazione per le vacanze. In rotta verso le isole Eolie, Cecilia Rodriguez e il suo boyfriend Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez e la fidanzata Deborah Togni.

Fra scenari marini spettacolari, bikini da sogno e curve mozzafiato, l’allegra brigata trascorrerà alcuni piacevoli giorni di villeggiatura.



Belen in vacanza alle Maldive







Belen Rodriguez

















I trend dell’estate 2020. Hair style, la “palla” in testa. Giulia De Lellis ha lanciato questa acconciatura, rivelatasi il mood vacanziero del 2020. E su youtube troviamo anche alcuni tutorial firmati GDL. La De Lellis va alla grande. Ha riconquistato anche il suo grande amore, Andrea Damante, ex tronista di Uomini & Donne, che è tornato da lei nel periodo della pandemia, dopo aver avuto alcuni flirt con Claudia Coppola, Sara Croce e Viviana Vizzini. Come si ottiene la famosa palla? Innanzitutto si procede con una bella coda alta. Poi si girano i capelli tutti intorno e si fissano con alcune mollette, a piacere. Chissà cosa ne pensano le altre influencer, Amber Fillerup, Giulia Gaudino o Marzia Bisognin.

Un rapper candidato alla Casa Bianca. Kanye West, marito di Kim Kardashian, ha deciso di candidarsi alle elezioni del 3 novembre negli U.S.A. ed ora vorrebbe l’amico Jay-Z, marito di Beyoncé Knowles, alla vicepresidenza.