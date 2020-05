Elisabetta Canalis sensuale su Instagram, fisico da top model

C’eravamo tanto amati. E’ finita la relazione fra Cara Delevingne e Ashley Benson. La bionda top model, testimonial di brand esclusivi e la sua dolce metà sembravano fatte l’una per l’altra, e invece… ancora oscuri i motivi della fine.

Sexitudine. Le vip escono allo scoperto e postano forme bombastiche. La nuova challenge da celebs, vediamo chi ha osato di più. Lato b. Si dice che sia tutto nella vita. E Asia Argento, star trasgressiva per eccellenza, ha postato una foto in perizoma con tanto di didascalia. Il look e lo scatto, hanno avuto come effetto una valanga di commenti.

Lingerie effetto vedo non vedo. Elisabetta Canalis posta scatti very sensual su instagram e fa strike di like. Ely, felicemente sposata con Brian Perri, ha sempre un fisico da top model e lo mostra con orgoglio con vari outfit che ne esaltano la bellezza.

New life. Cristina Quaranta, ex ragazza di Non è la Rai ed ex velina di Striscia la notizia, al momento ha cambiato lavoro. Adesso dirige un negozio di tende. Pare abbia scelto di stare lontana dalla tv. La sua ultima partecipazione ad un programma risale al 2005, quando partecipò all’Isola dei famosi.

Bebè in arrivo. E’ scattato il countdown per Cristina Marino. La bionda compagna di Luca Argentero sta per diventare mamma. Ormai si contano i giorni che mancano al lieto evento. E mentre in televisione sono terminati da poco gli episodi del serial Doc Nelle tue mani, che hanno visto Luca protagonista, Cri è bella e raggiante di felicità. Ancora top secret il sesso del nascituro.

Daddy dear daddy. Gianluca Vacchi presto diventerà papà. La compagna 24enne, Sharon Fonseca, è in dolce attesa. La coppia attualmente si trova a Miami. Quale sarà il nome scelto per il bebè?

Romantici ed esplosivi, vicini al sì. Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello pare che stiano pensando di sposarsi. E’ così che alcuni fans hanno interpretato certi post sui social. Come sarà la cerimonia? Sarà esclusiva, per pochi intimi, oppure con centinaia di invitati? I rumors si scatenano…