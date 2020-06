CAMPANIA | 10 indimenticabili spiagge per le prossime vacanze

Persino la stampa americana invita a prendere esempio dalle spiagge della Campania per tornare al mare in sicurezza

Nientepopodimeno che il New York Times è tornato ad occuparsi con ammirazione delle spiagge della Campania, in particolare con un articolo intitolato “Gli italiani affollano le spiagge, sperando che i turisti li seguano” (il titolo originale è “Italians flock to beaches, hoping tourists will follow”) narrando ai lettori i dettagli dell’esempio virtuoso offerto dai cittadini alle prese con il ritorno ad una vita balneare dopo mesi di impossibilità forzosa.

Prima sulla carta stampata e a seguire sulle pagine dell’edizione telematica si sono occupati ampiamente della porzione di spiaggia giuglianese, con focus sulla spiaggia di Varcaturo. Una delle prime testimonianze della voglia di mare, che conducono immediatamente il mondo intero a pensare con ammirazione all’intramontabile costiera amalfitana, la penisola sorrentina, il lungomare di Napoli e le isole. Allora ecco le 10 spiagge indimenticabili da vedere almeno una volta nella vita.



Partiamo dal menzionare Cala degli Infreschi, a Marina di Camerota, che già nel 2013 ricevette il riconoscimento di “Cala più bella d’Italia”: con il suo aspetto selvaggio e l’acqua cristallina è indubbiamente una delle più belle insenature del cilento. Per rimanere nella provincia di Salerno approdiamo virtualmente a Baia del Buondormire, una splendida piccola insenatura dall’aspetto esotico protetta dall’alta costa rocciosa a picco e raggiungibile imbarcandosi dal vicino porto di Palinuro.

Proseguendo nella provincia di Napoli, la destinazione deve assolutamente essere Bacoli, nell’estrema punta della penisola flegrea, dove troviamo Spiaggia Miliscola che si estende fra Capo Miseno e Monte di Procida: una striscia dorata di un paio di kilometri, in parte attrezzata. Spostandosi all’interno del comune di Massa Lubrense troviamo il Fiordo di Crapolla, con la sua spiaggetta alla base di oltre 150 metri di frontone roccioso.

Menzione speciale per i gioielli della costiera amalfitana, set di amori e pellicole cinematografiche hollywoodiane da lungo tempo, con la sua Marina Grande, con affaccio sull’arcipelago Li Galli e un arenile molto frequentato ma adatto anche alle famiglie. Non deve mancare la visita al Fiordo di Furore, con un pugno di case e una spiaggia piccolissima ma da sogno incastonata nell’alta roccia; località famosa anche per la gara internazionale di tuffi mozzafiato.

Partendo da Procida, la più piccola e in qualche modo la più verace, come non ammirare la Spiaggia della Chiaiolella con affaccio verso Vivara. Invece sulla Capri dei Vip si trova a sud la Marina Piccola e Marina Grande che si commentano da sole, con le loro acque turchesi e i faraglioni.

Ultima ma non l’ultima per valore c’è Ischia con la Spiaggia dei Maronti, la più grande di tutta l’isola, che si estende per 3 km con alle spalle una ricca vegetazione da sogno.

È assolutamente vietato abbassare la guardia sugli effetti del sole presi dalla bellezza naturale, per cui abbondate con le scorte di crema solare e olio di cocco per idratare e ravvivare la pelle che da queste parti i raggi non si risparmiano. E avanti con il turismo balneare sulle isole.