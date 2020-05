FOTO | Belen e Stefano, aria di crisi. O è un bluff?

Cowgirl fashionista. Kim Kardashian, l’influencer nota al mondo intero per il suo lato b bombastico, si è sbizzarrita a farsi fotografare con outfit very glamour. Gli scatti di Kim in versione cowgirl, con due pezzi minimal e i copri gambe da cowboy danno quel tocco eccentrico che la contraddistingue da sempre. I follower apprezzano.

Belen e Stefano, aria di crisi. Oppure è un bluff? Alcuni rumors vedrebbero di nuovo la Rodriguez e De martino in difficoltà. Belenita, però, pare voglia un altro figlio. E mentre i fans si scatenano in pronostici, le foto di Belu effetto bagnato fanno impazzire il web.

Gli scatti del brand di costumi da bagno che pubblicizza insieme alla sorella Cecilia fanno boom di like.

Wanda eccessiva. Lady Icardi sembra che abbia chiesto la somma di 1.500 euro per una diretta instagram. Numerosi estimatori sono rimasti sbalorditi dalla cifra richiesta dalla biondissima moglie manager di Mauro Icardi. Intanto sui social il suo decolté stellare infiamma il web. Matrimoni da sogno.

Belen in vacanza alle Maldive













Belen Rodriguez





Belen Rodriguez super sexy in bikini su Instagram





Wedding planner sul lago di Garda. Elettra Lamborghini sta visionando alcune ville per il matrimonio. La cerimonia nuziale dovrebbe tenersi a settembre, chissà se sarà superblindatissima per pochi intimi, oppure in pompa magna, con mega invitati?

Sospetti e strategie. Elisabetta Gregoraci rispondeva ai messaggi di alcune donne. Una tattica tutta sua per scoprire se erano sms innocenti riguardanti il lavoro, oppure c’era di più.

Cooking e telefilm. Le ricette di Friends arrivano in libreria. “Friends: the official cookbook”, viene lanciato in occasione del 26° anniversario del telefilm cult anni ’90. Fra i menù previsti non poteva mancare quello del tacchino del ringraziamento, che finì dentro la testa di uno dei protagonisti, in uno spassoso episodio della serie tv. Love, shooting and video. Giulia De Lellis è a Milano per lavoro. L’influencer va alla grande sia in amore che nel business. E si lava i capelli con il detersivo per i piatti, visto che erano troppo unti dall’olio e dal gel. Fan a valanga e pioggia di commenti sui social.