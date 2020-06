Alba Parietti, selfie in costume da bagno per celebrare i suoi 59 anni

Schermaglie social fra ex gieffini. Continua il botta e risposta fra Cristina Plevani e Salvo Veneziano, rispettivamente vincitrice e partecipante al Grande Fratello n. 1. Lui la oscura sui social, lei risponde con una frase birichina. To be continued, or nothing?

Nature. Fra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi l’amore va alla grande. La coppia fa il bagno immergendosi nelle acque di meravigliosi e suggestivi paesaggi. Lui si bagna in versione nature, lei in bikini minimal. Lockdown e coppie scoppiate.

Giulia Provvedi e Pierlugi Gollini, dopo la quarantena la rottura. Alla sorella di Silvia Provvedi, del duo Le Donatella, ed ex girlfriend di Fabrizio Corona, il periodo di isolamento non ha giovato alla relazione, anzi, pare proprio che l’abbia fatta scoppiare. Intimi scatti. Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, ha postato foto dove appare in tutta la sua bellezza. Lato b da dieci e lode, tatuaggi in vista e decoltè effetto vedo non vedo. Ammiratori in delirio e commenti estasiati. Happy birthday leopardato. I 35 anni di Bar Refaeli, ex di Leonardo Di Caprio, sono stati festeggiati con un party fra amiche. Bar era bella da togliere il fiato con un completino leopardato very sexy.

Curve da paura. Alba Parietti posta selfie in costume da bagno per celebrare i suoi 59 anni. Meravigliosa creatura, incanta i social. Si preannuncia un’estate torrida. Estimatori a go-go, Alba ammutolisce il web. Coccole bollenti.

Fra Giulia De Lellis e Andrea Damante è esplosa la passione. Coccole e stracoccole in un locale di Milano. Le foto delle effusioni e del loro cagnolino Tommy, un cucciolo di volpino di Pomerania, fanno boom di like. Il ritorno di una eroina. Lisbet Salander ritorna in una serie tv. La famosa protagonista della saga Millennium torna in un serial tutto centrato sul ruolo dell’hacker stravagante ed intelligentissima.